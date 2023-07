Madre e figlia affette da malattia degenerativa: rischiano lo sfratto |VIDEO

Cristina vive con la sua primogenita. Entrambe soffrono di una patologia rara e senza cura. Non le è stata riconosciuta la pensione e il Comune le avrebbe proposto solo un dormitorio. Potrebbero finire in mezzo a una strada

Rischiano di finire in mezzo a una strada madre e figlia, tormentate dalla stessa patologia, una malattia degenerativa che si passa da genitore alla prole. Se non fosse stato per la Rete per il diritto all'abitare Cristina De Maria, 50 anni, e la figlia, 22, sarebbero già in strada, sfrattate dall'abitazione dove la donna vive dal 1997. Quando, invece, gli ufficiali giudiziari sono arrivati questa mattina in via Domenico di Gravina, a Materdei, hanno trovato un muro umano composto da attivisti, disoccupati e residenti del quartiere che sono riusciti a ottenere una proroga fino al prossimo 13 ottobre.

"Soffriamo della Merrf una malattia rara e senza cura - racconta Cristina - Io non posso lavorare e per cercare casa ci vuole la busta paga. Sono riuscita a restare a galla fino a che i miei genitori erano in vita. Poi, non ne ho avuto più la possibilità". Secondo il portale di Telethon, la Merrf è "...una sindrome multisistemica che coinvolge in particolare il sistema nervoso e quello muscolare. Può essere accompagnata da perdita dell'udito (Cristina, infatti, legge le labbra, ndr), atrofia ottica e cardiomiopatia".

La donna si è rivolta ai servizi sociali del Comune di Napoli: "Mi sono recata in piazza Dante di persona, nonostante muovermi sia uno strazio. L'unica soluzione che mi hanno proposto è quella di un dormitorio in cui entrare alle 18 ed uscire alle 6 del mattino. Come potrei prendere le mie medicine in queste condizioni?".

Quello di questa mattina è stato il secondo tentativo di mettere Cristina e la figlia alla porta. Il primo risale a maggio scorso. "Appare evidente - afferma Alfonso De Vito della Rete per il diritto all'abitare - che queste due donne non possano prendere in affitto un appartamento. Devono intervenire le istituzioni locali e nazionali. La crisi post-Covid ha causato, dati della Prefettura, circa 11mila sfratti. Se a ciò aggiungiamo la bolla immobiliare legata al turismo ci rendiamo conto di come il mercato della casa a Napoli sia più discriminatorio di prima".