La disperazione di una famiglia: "Prima truffati e ora sfrattati" |VIDEO

Umberto, sua moglie e i loro tre figli minorenni rischiano di finire in mezzo a una strada giovedì 11 luglio 2024. Posta così sembrerebbe l'ennesimo sfratto in una città, Napoli, in cui il mercato degli affitti ha messo in ginocchio centinaia di famiglie. Ma la storia della famiglia Imperatrice si tinge di giallo a causa di una presunta truffa che sarebbe stata perpetrata da una persona (NapoliToday è a conoscenza del nome ma preferiamo, al momento, non pubblicarlo) che si è presentata come dipendente dell'Ente morale Suor Orsola Benincasa, proprietario dell'immobile in cui vivono i cinque, in via Nicotera 90.

La storia

"Nel 2022 vivevamo in un'altra casa ma siamo stati sfrattati perché era pericolante - racconta Umberto - Mia moglie era incinta di otto mesi del nostro figlio più piccolo che oggi ha due anni. Eravamo in cerca di un'abitazione. Mio fratello ha un negozio di cellulari e un giorno esegue una riparazione per un cliente senza prendere compenso. Questa persona afferma di voler ricambiare con un regalo e si presenta come colui che gestisce il patrimonio immobiliare dell'Ente morale Suor Orsola Benincasa. Me lo presenta e mi promette di trovare una casa adatta a noi. Dopo un po' di tempo ci porta a vedere questo appartamento in via Nicotera, a Montedidio, e ci dice che a breve potrebbe riuscire a farci firmare il contratto". In tutto il periodo, Umberto intrattiene una fitta corrispondenza social con il soggetto. Messaggi che il capofamiglia custodisce gelosamente. "Mi chiamava fratello, mi diceva che ero come un figlio, che mi voleva bene".

La presunta truffa

A questo punto, la persona avrebbe chiesto i soldi: "Ha voluto 500 euro per la consegna delle chiavi e altri 200 per la firma del pre-contratto, che io sono andato a firmare nel suo ufficio al Suor Orsola. La casa era in condizioni pietose e i lavori li abbiamo pagati noi in cambio di un affitto più vantaggioso. C'erano i muri sfondati, gli animali. Ho fatto un mutuo e ho speso 25mila euro. Siamo entrati in casa a luglio 2022, dopo aver finito i lavori". Ma qualcosa inizia a non tornare. "Questo signore ha trovato casa anche a mio padre, sempre del Suor Orsola - prosegue Umberto - Ho iniziato a pensare che qualcosa non quadrasse quando mio padre ha firmato un precontratto per una casa che, poi, non esisteva. In quel caso era presente anche un avvocato che disse di curare queste pratiche per l'Ente". Sui presunti precontratti ci sono anche i timbri dell'Ente proprietario (NapoliToday è in possesso dei documenti).

Lo sfratto

Di lì a qualche settimana, i timori degli Imperatrice divennero realtà: "Un ufficiale giudiziario venne a comunicarmi di trovarci un avvocato perché ci avevano denunciati per occupazione senza titolo e per aver sfondato la porta d'ingresso. Ma noi le chiavi le abbiamo avute da un dipendente dell'ente proprietario". La famiglia ha perso la causa di sfratto ma Umberto e il padre hanno denunciato i due soggetti alla polizia per truffa e aspettano che la giustizia faccia il suo corso. Per ora, Umberto chiede solo un po' di tempo per trovare una sistemazione alternativa. Oltre ai figli, c'è un'altra criticità: "Ho anche una patologia tumorale, una fibrosi alla gamba. Ho fatto le chemio, sono costantemente sotto controllo". La loro vicenda è seguita anche dal Comitato per il Diritto all'abitare: "Spero che il Suor Orsola ci ripensi - sostiene Bianca Verde -Non vogliamo entrare nel merito, ma questa famiglia con tre minori non può finire in mezzo a una strada". Quella che fino a qui vi abbiamo raccontato è la versione della famiglia Imperatrice ed è giusto precisare che, al momento, oltre alla denuncia di parte non risultano altre azioni della magistratura.

La posizione dell'Ente morale Suor Orsola

Napolitoday ha contattato l'Ente morale Suor Orsola Benincasa. La prima cosa che ci hanno specificato è che l'Università e l'Ente morale sono due cose distinte e slegate. Al netto di ciò, il presidente dell'Ente è Lucio D'Alessandro, contemporaneamente anche rettore dell'Università omonima. "L'unica cosa che so per certo - ci ha spiegato al telefono - è che c'è un procedimento del giudice in corso di esecuzione. Non so quando verrà eseguita, ma siamo in presenza di un'occupazione senza titolo". Alla domanda se esiste la possibilità che l'Enta conceda più tempo alla famiglia Imperatrice, con tre minori e il padre malato, la risposta di D'Alessandro è netta: "Io non so niente né dei minori, né della malattia. Mi state facendo domande su cose che non conosco".

Il presidente si dice non a conoscenza neanche della denuncia per truffa, ma quando gli comunichiamo i nomi delle due persone che avrebbero avvicinato gli Imperatrice, scopriamo che effettivamente hanno lavorato con l'Ente: "L'avvocato - afferma D'Alessandro - ha seguito per noi questa pratica in passato. L'altra persona è un ex dipendente, licenziato per comportamenti non corretti". Quando chiediamo se tra quei comportamenti non corretti potrebbero esserci anche truffe, il nostro interlocutore si limita a dire: "Mi state chiedendo cose legali sulle quali non sono in grado di rispondere".

Resta il dubbio se i motivi per cui questo dipendente è stato allontanato siano gli stessi denunciati da Imperatrice. In attesa di questa risposta e del corso della giustizia a Umberto, alla moglie e ai tre bambini non resta che sperare nella clemenza di chi è proprietario della casa che abitano da due anni e nella quale dicono di aver speso 25mila euro .