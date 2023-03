Sfondano un cancello con l'auto e cominciano a sparare: il raid

A bordo di un'auto hanno sfondato il cancello d'ingresso entrando nel cortile di un palazzo e hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco contro lo stabile. È successo all'alba di ieri mattina a Cardito, in provincia di Napoli.

La polizia è intervenuta in via Belvedere, dove l'auto, con a bordo diverse persone a volto scoperto, ha sfondato il cancello accedendo al cortile condominiale; qui gli stessi occupanti dell'auto hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco. Numerosi i bossoli trovati nel corso dei rilievi. Gli agenti indagano per far luce sull'atto intimidatorio.