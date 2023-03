Sfonda box con un'auto rubata, follia in via Settimbrini | VIDEO

Ha sfondato la saracinesca di un box privato con l’auto su cui viaggiava, evidentemente di proposito. È quanto avvenuto domenica notte, davanti agli occhi di alcuni agenti della squadra mobile della polizia. I poliziotti erano impegnati in un servizio di contrasto ai reati predatori quando hanno notato, su via Foria, la vettura.

Gli operatori hanno raggiunto l’uomo mentre stava tentando di forzare la portiera di un’auto parcheggiata nel box. e, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

Inoltre, i poliziotti hanno accertato che l’auto sulla quale si trovava era stata rubata in via Crispi il 27 febbraio scorso e hanno rinvenuto al suo interno numerosi prodotti per la cura della persona e della casa, medicinali, diversi caschi protettivi, una giacca da moto, un monitor per pc e numerosi arnesi atti allo scasso.

Infine, gli operatori hanno verificato che lo stesso conducente del veicolo si era reso responsabile del furto di altre cinque auto che sono poi state recuperate in diversi punti della città.

G.L., 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per ricettazione e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.