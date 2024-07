Sfollati del bradisismo, nuova proroga: resteranno in albergo fino al 31 luglio

Una proroga ulteriore fino al 31 luglio. Si sta spostando in avanti di due settimane in due settimane il destino degli sfollati puteolani che, dal terremoto dello scorso 20 maggio, non possono più accedere alle loro case danneggiate dalla scossa.

Prima lo scorso 30 giugno, poi il 15 luglio dopo una prima proroga, avrebbero dovuto lasciare gli alberghi in cui sono stati temporaneamente sistemati. Adesso dopo una lettera alle massime autorità dello Stato e dopo un incontro presso la Prefettura di Napoli di una loro delegazione, la scadenza del loro "soggiorno" è stata fatta slittare a fine mese.

La loro condizione resta particolarmente complicata per molte ragioni. Innanzitutto nelle famiglie coinvolte ci sono bambini, anziani e diverse persone con disabilità. Poi c'è la questione affitti: per loro è difficilissimo trovare in fretta e furia delle case

La lettera

"Già nei giorni e settimane successive il 20 maggio si è verificato un aumento inaspettato dei canoni di locazione - avevano spiegato nella loro lettera - È bene evidenziare che le zone limitrofe il cosiddetto 'cratere bradisismico' sono zone ad alta vocazione turistica e, come è normale che sia, soprattutto nel periodo estivo hanno costi per vacanzieri" Quello di trovare case adatte è - per gli sfollati - "un processo che richiede tempi lunghi, che richiede risorse ingenti".

Caparre da versare, mobili da comprare (i loro li hanno lasciati negli appartamenti sgomberati), contratti brevissimi, prezzi alle stelle quando si tratta di case (vacanze) ammobiliate. È una situazione complessa che il contributo per l'autonoma sistemazione non sta riuscendo a risolvere. "Sapete - hanno scritto - quali sono i costi per trovare un’autonoma sistemazione tra fitti anticipati, agenzie immobiliari e mobili? Si è compreso che le uniche soluzioni reperibili sul mercato con queste caratteristiche sono case vacanza da migliaia di euro a settimana?".

La riunione in prefettura

Alla riunione in prefettura c'era il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, una rappresentanza della Regione Campania. "Ci hanno detto che più di quanto stanno facendo non possono - è il rescondo di un rappresentante degli sfollati - La situazione emergenziale risulta finita e quindi non possono fare molto. Il prefetto dal canto suo ha sollecitato gli enti locali a stare vicino alle persone che oggi sono in albergo e ancora non hanno una sistemazione autonoma. Ha richiesto anche un censimento delle case eventualmente disponibili". Il 31 luglio non è così lontano.