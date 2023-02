Trovato in possesso di uno sfollagente in metallo lungo 60 cm: denunciato un giovane

Servizio a largo raggio a Pozzuoli e Bacoli per i carabinieri della locale compagnia nella notte tra sabato e domenica.

Denunciato un 20enne del posto che è stato identificato - insieme a tanti altri giovani - durante la movida notturna.

Perquisito in via Reginelle, il giovane è stato trovato in possesso di uno sfollagente telescopico in metallo della lunghezza di circa 60 centimetri.