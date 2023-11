Vietati sexy shop e negozi di cannabis legale: polemiche sulla decisione del sindaco

È polemica a Sorrento per la decisione del sindaco, Massimo Coppola, di emanare un'ordinanza che impedisce a sexy shop e negozi di canapa e marijuana legale di aprire “a meno di 200 metri da luoghi sensibili quali chiese, scuole, parchi”.

L'ordinanza finisce per essere particolarmente restrittiva perché i cerchi che si vengono a creare intorno a quelli che definisce luoghi sensibili occupano gran parte del territorio cittadino, e non tutti hanno gradito le parole che ha usato per pubblicizzare sui social il provvedimento.

“Ci era arrivata all'orecchio la volontà di aprire un sexy shop su corso Italia – sono state le sue parole – e senza nulla togliere alla legittimità di queste attività ho ritenuto di vietarlo. Non è per essere bigotto, ma per salvaguardare quello che rimane del nostro buon gusto”. “Già abbiamo purtroppo un negozio con Bob Marley esposto a pochi metri dalla chiesa del Carmine – ha aggiunto – e ho voluto evitare ulteriori elementi del genere”.