Sesso in strada davanti a tutti: scoppia la polemica

Stanno facendo il giro del web le immagini che ritraggono una coppia fare sesso in strada, incuranti di automobili è passanti. E' accaduto a Ischia, in pieno centro storico, in tarda. I due si sono appartati, si fa per dire, vicino un muro, a pochi metri dall'ingresso di un locale notturno.

Durante il rapporto, ripreso con il cellulare da uno dei passanti, i due non hanno minimamente fatto caso ai commenti di chi transitava in strada o alla sostenuta viabilità di automobili e motorini. Sui social, ovviamente, si scatenata una violenta polemica per questo atteggiamento poco ortodosso e molti lamentano la totale assenza di controlli.