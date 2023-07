Sesso in strada davanti agli smartphone dei passanti: il video virale online

Scene di sesso a cielo aperto a Bacoli al tramonto. È quanto denuncia la pagina Bacoli Futura che ha pubblicato le immagini di due giovani “impegnati” in un rapporto sessuale in strada davanti ai passanti. Ai due non è interessato che ci fossero dei bambini in zona e che i presenti li riprendessero con lo smartphone. Le immagini sono finite online sui social.

“Ieri sera a Bacoli due giovani improvvisamente hanno messo in opera scene di sesso per strada in via Miliscola nei pressi della rotonda del Cycas che porta verso i lidi. Il tutto è stato subito immortalato con i cellulari dalle tante persone che a quell’ora erano per strada con i due giovani che non hanno tenuto a freno i loro bollenti spiriti”. Queste le parole di denuncia che hanno accompagnato il post indignato.

Il commento del sindaco

“Sta girando sul web il video di una coppia di giovani che, scesi dalla propria auto, a Bacoli, fanno sesso in strada. Saranno denunciati per atti osceni in luogo pubblico. È un fatto indecente. Punto. Permettetemi però di fare una riflessione. Trovo sinceramente ancora più squallido quanti hanno ripreso la scena. Come se fosse uno spettacolo. Facendo diventare il video, virale. Senza pensare di contattare le forze dell’ordine. Senza pensare di fare qualcosa per mettere fine a questo degrado. Ma restando lì, a filmare. Ed a pubblicare addirittura questo video, sui social. Provando pure ad innescare strumentalizzazione politica. Al grido: “Bacoli è abbandonata. Mancano i controlli”. Allucinante. Voglio invece ringraziare il cittadino che ha ripreso quanto accaduto. Ha ripreso la targa dell’auto. E, anziché pubblicare il video su Facebook, l’ha consegnato alle forze dell’ordine. La coppia sarà denunciata. E pagherà le conseguenze di quanto fatto. Punto. Per gli odiatori seriali, rilassatevi. Trovate pace. Un Maalox alla volta” queste le parole del sindaco Josi Della Ragione.