"Sesso all'aperto in un vicolo del centro di Napoli tra siringhe e ovatta sporca di sangue"

All'esterno dell'ingresso principale del Parco Re Ladislao ubicato in un vicoletto seminascosto di via Carbonara vi è una piccola discarica a cielo aperto. "Ci sono rifiuti di ogni genere ma le siringhe dei tossicodipendenti la fanno da padrone", dichiarano i consiglieri della IV municipalità Enrico Cella e Fabio Broccardo.

"Durante un sopralluogo effettuato stamattina abbiamo constatato che la situazione igienico - sanitaria esistente nei pressi dello scalone è preoccupante sotto il profilo igienico. La presenza delle siringhe, di ovatta e di macchie di sangue e dei rifiuti non è la sola cosa che spaventa i residenti del posto. Al primo pomeriggio, di sera e in particolarmente a tarda notte quell'area c'è ritrovo dei senza fissa dimora e di tossicodipendenti. Assistiamo a scene raccapriccianti dichiara ai consiglieri S.G. un residente della zona, che vive nei pressi del parco. Fanno sesso all'aperto non curandosi di chi abita lì, per non parlare del consumo di droga che avviene liberamente sotto gli occhi dei nostri figli. Per noi residenti è diventato pericoloso perfino affacciarsi alla finestra. Al sindaco che verrà qui la prossima settimana facciamo l'appello di avere più sicurezza per i nostri bambini e che l'apertura del Parco non diventi solo uno spot e/o una passerella elettorale".