Alcuni lettori ci hanno segnalato la cattiva abitudine di appartarsi in auto per fare sesso nel parcheggio della chiesa di San Gennaro a Pozzuoli. Diversi i ritrovamenti anche di preservativi sull'asfalto.

"Non potete scegliere altri luoghi per fare sesso? Abbiate rispetto per i luoghi sacri, che sono frequentati anche da minori", spiega a NapoliToday una fedele.