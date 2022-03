Sesso in ospedale, il dg dell'Asl: "Forse era un momento in cui non erano in servizio"

I quattro brevi video che immortalano due sanitari mentre fanno sesso nell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, di cui si sta parlando molto in questi giorni, sarebbero del 2019, come spiegato da Gennaro Sosto, direttore generale dell’Asl Na 3 Sud, intervenuto in diretta al programma di Rai 1 “Storie Italiane”.

“Ho avuto modo di avere questi file e le date sono di tre anni fa. Ciò mi fa pensare che c’è un’azione di ritorsione verso delle persone. C’è una parte etica e un’altra. La situazione è difficile per noi ed è lesiva per la nostra immagine, soprattutto dopo gli sforzi dei sanitari dopo questi due anni. L’indagine è interna, ma per cautela faremo anche un esposto in Procura. Saremo abbastanza cauti, perché non abbiamo evidenza che fossimo in orari di lavoro e non erano stanze di degenza, ma dobbiamo approfondire. Potrebbe essere un momento in cui entrambi potevano non essere in servizio, cambierebbe poco, serve solo capire quali provvedimenti prendere. Comunque avvieremo un’azione anche di denuncia, perché c’è da chiedersi quella telecamera come fosse lì. Mi sento di condannare sia questo che quello che hanno fatto i dipendenti ed è strumentale anche verso la struttura sanitaria”.