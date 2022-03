Sesso in ospedale, denunciati medico e infermiera: sono i protagonisti dei video hot

Sono stati a loro insaputa ripresi mentre facevano sesso in una stanza dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. I due protagonisti del video hot, un medico e una infermiera, sono stati denunciati in queste ore dopo l'esposto presentato alla magistratura dai vertici dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud. Anche l'Asl ha deciso di aprire un'inchiesta interna. L'ipotesi di reato è truffa i danni dello Stato e atti osceni in luogo pubblico.

La vicenda

Tutto è nato dopo l'arrivo nella redazione di Metropolis di un plico con una Usb che conteneva quattro video con scene di sesso esplicito, accompagnata da un messaggio: "Questo è quello che succede al Pronto Soccorso di Castellammare". Si indaga anche su chi possa aver sistemato le telecamere nascoste nella stanza e a quale scopo. I video infatti sono stati girati all'insaputa della coppia, e risalgono ad un periodo che va tra dicembre 2018 e febbraio 2019.