Sesso orale in pubblico tra ragazzi: movida senza freni ai Banchi nuovi

La denuncia - corredata di fotografia - è del Comitato Vivibilità Cittadina, spesso protagonista di denunce e polemiche sulla movida del centro storico. Una coppia di ragazzi si è lasciata andare a del sesso orale in strada, ieri sera alle 21, nella zona dei Banchi nuovi.

Lui ripreso di spalle, pantaloncini neri e t-shirt bianca; lei accovacciata davanti a lui e non visibile nell'immagine, mentre gli sta praticando del sesso orale incurante dei passanti..

"Centro storico Banchi nuovi: sesso orale alle ore 21...davanti a tutti - scrive il Comitato - Il tema è la libertà ed i suoi limiti ed un’adeguata consapevolezza del valore dei comportamenti umani. Siamo in un periodo di decadenza dei costumi e culturale perché questi comportamenti non sono isolati, tutt’altro sono molto diffusi. Spesso ci arrivano segnalazioni di questi episodi. Non siamo né bacchettoni né antistorici ma abbiamo il diritto di manifestare il nostro disagio di vivere in un contesto sociale nel quale non ci riconosciamo!".