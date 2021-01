Blitz nel locali a luci rosse, 41 clienti sanzionati per le norme anti-Covid

I Carabinieri delle stazioni di Giugliano e Qualiano irrompono in un locale a luci rosse. 41 clienti sanzionati per le norme anti-covid. I tre gestori denunciati per sfruttamento della prostituzione.

I militari dell’arma - dopo un lungo servizio di osservazione - hanno agito questa notte. Sono entrati nel locale giuglianese e lì hanno trovato, oltre ai gestori, altri 41 clienti. I militari hanno sentito le donne presenti constatando che in quel locale c’era anche la possibilità di sesso a pagamento. I clienti e i 3 gestori sono stati tutti sanzionati per le norme anti- covid. Il locale - costituito da una sala reception, una sala ballo con bar, da 2 bagni e 9 camere da letto e spazi all’aperto - è stato sequestrato.