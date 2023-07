Sesso in strada davanti a tutti, coppia denunciata: in auto c'era anche un bimbo

Denunciati per atti osceni in luogo pubblico. La vicenda della coppia che ha scelto di fare sesso a un incrocio di Bacoli ha fatto il giro del web. Il video che ritraeva i due all'esterno della vettura, mentre decine di persone li immortalavano con i cellulari, è diventato virale in pochi minuti.

Accadeva lo scorso 20 luglio e i carabinieri sono riusciti a individuare i due. Si tratta di un uomo di 36 anni e di una giovane donna di 26, entrambi residenti nel Comune di Pozzuoli. Le indagini dei militari hanno permesso di ricostruire la vicenda. Innanzitutto hanno scoperto che mentre i due facevano sesso in strada, nell'automobile c'era un bambini di tre anni. §come se non bastasse, avrebbero avuto un ulteriore approccio in un bar di Pozzuoli. Dovranno rispondere anche del reato di corruzione di minorenne, il fatto è stato segnalato ai servizi sociali competenti per territorio.