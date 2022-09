Fa sesso con il suo cane: i medici lo evirano per salvarlo

I suoi gusti sessuali potevano costargli la vita. Per salvargliela, i medici dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia hanno dovuto evirarlo. Protagonista un 55enne che si è recato all'ospedale con dei forti dolori ai genitali. I sanitari gli hanno diagnosticato la malattia di Fournier. A provocargli questa infezione sono stati i rapporti sessuali avuti con il suo cane.

L'infezione era in stato avanzato e non ha sortito alcun effetto la terapia farmacologica tentata dai medici. Così è stato necessario l'intervento che ha portato alla parziale evirazione del paziente. L'uomo adesso dovrà affrontare una terapia in camera iperbalica. L'obiettivo è quello di ripristinare la funzionalità dei genitali e della vescica.