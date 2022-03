Sesso in auto, coppia troppo focosa al Centro Direzionale: maxi multa di 10mila euro

Controlli alto impatto nell’area orientale della città. I carabinieri della Compagnia di Poggioreale, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno presidiato il territorio con posti di controllo e perquisizioni. 96 le persone identificate, 67 i veicoli controllati. 6 i denunciati. Un 19enne di Casoria dovrà rispondere di guida senza patente perché sorpreso ai comandi di un suv senza che avesse alcun titolo abilitativo. Per un uomo del ’43 è scattata una denuncia per evasione.

Non manca un parcheggiatore abusivo e un 46enne trovato in strada a passeggiare nonostante fosse positivo al Covid. Due giovani appena ventenni di origini bulgare una denuncia per ricettazione. Sono stati controllati a bordo di uno scooter risultato provento di furto consumato a Marcianise. Uno dei due aveva anche un coltello nelle tasche e risponderà anche di porto abusivo di armi. Sanzionata amministrativamente una coppia per atti osceni in luogo pubblico. Nonostante fosse pieno giorno sono stati sorpresi in auto, in atteggiamenti troppo “disinvolti” nei pressi dell’isolato A1 del Centro Direzionale. Per loro una multa di circa 10mila euro. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.