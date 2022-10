Si apparta con tre bambini, toccando e facendo subire atti sessuali ad uno di loro

Si sarebbe appartato in una strada poco illuminata con tre bambini per abusare di uno di loro. Le vittime sono due bambini di Aversa mentre l'altro è di Acerra - di età compresa tra gli 8 ed i 6 anni. Dopo essere uscito da un pub, in via Borsellino a Casandrino, l'uomo avrebbe in particolare accarezzato i testicoli di uno di loro, costringendo il minore anche a subire gli atti sessuali.

La Procura di Napoli Nord ha iscritto nel registro degli indagati un 57enne di Casandrino, come riporta CasertaNews.it.

Una vicenda per la quale il gip Fabrizio Forte del tribunale di Napoli Nord ha accolto la richiesta del pubblico ministero di incidente probatorio. La vitttima dell'abuso e gli altri due piccoli testimoni saranno sentiti in modalità protetta a metà novembre. All'escussione parteciperà anche una psicologa infantile. L'indagato è assistito dall'avvocato Luigi Marrandino.