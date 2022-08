Maria Rosaria lotta contro un brutto male, l'appello della famiglia: "Aiutateci. Le serve sangue"

Maria Rosaria lotta contro un brutto male ed ha bisogno di sangue. La 59enne è ricoverata al Policlinico "Federico II" di Napoli ed ha bisogno di sangue gruppo 0 positivo o 0 negativo. Un appello è stato lanciato anche dalla famiglia che chiede la massima condivisione, sperando di riuscire a trovare il sangue necessario per Maria Rosaria.

Nel seguire le indicazione del centro trasfusionale del polo universitario, i familiari della donna hanno diffuso la notizia anche sui social. "Per persona di famiglia ricoverata al policlinico di Napoli si fa richiesta urgente di sangue , gruppo sanguigno 0 positivo e 0 negativo . Eventuali info in privato Grazie", si legge in un post.