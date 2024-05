In casa nasconde un vivaio di marijuana: arrestato un insospettabile

Ieri mattina la polizia ha controllato l’abitazione di un uomo dove, sin da subito, hanno avvertito un forte odore di marijuana. Gli operatori, dopo aver notato alcune foglioline sugli abiti del soggetto, hanno controllato l’appartamento scoprendo che lo stesso, sulla terrazza di casa, aveva allestito una vera e propria serra artigianale.

Grazie agli accertamenti, i poliziotti hanno accertato che l’indagato aveva coltivato 113 piante di marijuana ed hanno, altresì, rinvenuto una scatola con circa 100 grammi di sostanza erbacea, 2200 euro, suddivisi in banconote di vario taglio e materiale da giardinaggio come concime, torba, forbici e tronchese. Pertanto, un 51enne napoletano è stato tratto in arresto per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.