Scuola "invasa" dai serpenti: le immagini finiscono sui social - VIDEO

Sta facendo il giro del web un video che testimonierebbe l'invasione di una scuola napoletana da parte di alcuni serpenti. L'istituto in questione sarebbe il Giordani-Striano di via Caravaggio. Il video è stato diffuso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la testimonianza di un genitore.

“Consigliere, volevo comunicarle un problema che stiamo riscontrando presso l'istituto scolastico Giordani-Striano di via Caravaggio. Noi genitori siamo molto preoccupati in quanto la scuola è piena di serpenti che circolano liberamente per i corridoi e le aule. Abbiamo paura per i nostri figli.”. Al momento non è chiaro se realmente le immagini siano state girate nell'istituto napoletano.

Lo stesso istituto non ha diffuso alcuna comunicazione in merito. Tuttavia, Borrelli fa sapere: "Abbiamo inviato una nota alla direzione scolastica per capire la situazione e se siano previsti interventi".