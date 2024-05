Nel cortile della scuola spunta un serpente: le immagini diventano virali sul web

Sui social sono diventate virali alcune foto di un serpente e un'iguana in un cortile di una scuola elementare. La segnalazione è partita dai gruppi delle mamme e ben presto le immagini si sono diffuse a macchia d'olio sui social.

Gli animali sono comparsi nel cortile dell'istituto comprensivo Moscati Maglione, in via Martiri D'Otranto a Casoria. Viste le immagini, molti genitori hanno preferito non far seguire le lezioni ai figli, in attesa che la dirigenza si attivi per risolvere eventuali problemi, evitando che i rettili si possano intrufolare in qualche aula. Tuttavia, alcuni sostengono che il serpente (quello che ha allarmato maggiormente i genitori) sia un biacco: una specie protetta che non attacca l'uomo.