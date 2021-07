Serpente striscia indisturbato tra i tavolini: panico all'esterno di un bar

Un serpente striscia indisturbato tra i tavolini di un bar, in pieno centro a Napoli. La scena è stata ripresa martedì pomeriggio in piazza San Pasquale a Chiaia, zona della movida napoletana tra le più frequentate. Il serpente è comparso improvvisamente scatenando il panico tra le persone che erano sedute ai tavolini. L'episodio è stato filmato e pubblicato sui social nel gruppo Cittadini Attivi in difesa di Napoli "Lucio Mauro".

"Serpenti biacchi e scarabei invadono la citta a causa della mancanza di verde. Sono animali che vivono bene nelle mura secche nella sterpaglia li dove nn c é ne verde ne ombra ne fresco. E stanno cominciando a vedersi sempre piu frequentemente in citta a causa della mancanza di verde urbano. Ancora una volta l ignoranza e l arroganza del comune di Napoli nel non capire quanto sia di vitale importanza la natura x l uomo e x le città. Sempre più disgustata", ha scritto l'autore del video.