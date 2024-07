Vittima di esperimenti in un campo di concentramento: un film per il piccolo Sergio De Simone

Il 20 aprile 1945 venti bambini, dieci maschi e dieci femmine tra i 5 e i 12 anni, provenienti da varie parti d'Europa, furono assassinati nello scantinato della scuola elementare di Bullenhuser Damm ad Amburgo dopo essere stati usati dai nazisti come cavie per esperimenti medici. Tra loro c'era Sergio De Simone, bambino napoletano di 6 anni, deportato ad Auschwitz con la sua famiglia e con le cuginette Andra e Tatiana Bucci. Da quel campo di concentramento, Sergio era stato trasferito con l'inganno al campo di Neuengamme, dove sperava di ritrovare la madre. Per raccontare la sua storia, come informa il circolo della stampa di Trieste, è stato avviato un crowdfunding da Larcadarte, che "dopo il successo mondiale dello special tv La stella di Andra e Tati - si legge nel portale dedicato - invita a co-produrre il sequel Storia di Sergio (titolo provvisorio), uno special tv da 20' per la regia di Rosalba Vitellaro".

Le sorelle Bucci sono oggi testimoni attive della Shoah. Andra (diminutivo di Alessandra) e Tatiana (all'anagrafe Liliana) sono nate a Fiume rispettivamente nel 1939 e nel 1937, figlie di Giovanni Bucci fiumano cattolico e di madre ebrea Mira Perlow. "La famiglia, originaria dell'Ucraina, era approdata a Fiume ai primi del Novecento per mettersi in salvo dai pogrom zaristi. Anche la sorella di Mira, Gisella, aveva sposato un cattolico, Eduardo De Simone col quale era andata a vivere a Napoli e aveva avuto il figlio Sergio. Le due ragazze, la loro madre e la zia si salvarono. Non fu così per Sergio che fu l'unico italiano tra i venti bambini di varia nazionalità selezionati ad Auschwitz come cavie umane per esperimenti medici compiuti dal dottor Kurt Heissmeyer nel campo di concentramento di Neuengamme vicino ad Amburgo. Le sorelle Bucci - conclude il circolo della stampa - hanno deciso di promuovere una raccolta fondi per realizzare un film sull'atroce fine di Sergio".