Lutto alla Federico II per l'improvvisa scomparsa della prof.ssa Serena Viola

Grave lutto all'università Federico II di Napoli per l'improvvisa scomparsa della professoressa Serena Viola, docente di Tecnologia dell'Architettura presso il dipartimento federiciano di Architettura.

Formatasi nel gruppo di ricerca di Gabriella Caterina, professore emerito, sui temi del recupero e della manutenzione con uno sguardo aperto all'innovazione tecnologica, è stata Project Manager nell'ambito della ricerca finanziata dal MISE Tecnologie e prodotti per il rifacimento degli intonaci e la manutenzione delle superfici esterne degli edifici nei centri storici e vincitrice di tre borse di studio del Ministry of Foreign Affairs and International Trade of the Canadian Government.

Recentemente è stata project manager del progetto europeo Artists in Architecture Re-activating Modern European Houses, Creative Europe Program 2018 e Principal Investigator del Programma di ricerca FRA dell'Università Federico II Playgrounds e Arte per Comunità in Transizione: patto di cura per le città. Un progetto a cui teneva molto ed il cui esito è il "dono" di un playground, realizzato da un'artista, per i bambini del quartiere Sanità. In questi giorni, con il garbo e la gentilezza di sempre, aveva accolto l'artista turca Ozge Sahin, vincitrice della call promossa dal progetto.

"Serena Viola è stata punto di riferimento per molti studenti, dottorandi e ricercatori del dipartimento, ai quali ha trasmesso rigore scientifico e competenze, ascoltandone le voci con sensibilità e dolcezza. Il suo equilibrio e la sua capacità di affrontare in modo collaborativo le sfide della ricerca e della didattica resteranno nei pensieri e nei cuori di chi ha avuto l'opportunità di lavorare con lei. Il dipartimento di Architettura dell'Ateneo perde una collega di straordinario valore e di rara intelligenza, persona solare, generosa, gentile e accogliente. La comunità federiciana si raccoglie commossa intorno alla famiglia, agli allievi e ai colleghi", è il messaggio di cordoglio dell'ateneo napoletano.