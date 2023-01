Costruzioni abusive nell'area sismica, sequestro per la ditta autotrasporti

Sigilli ad un'area di 7mila metri quadri in via Leopardi a Torre del Greco

Nella mattinata di oggi, i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un sequestro preventivo decretato dal Gip di Torre Annunziata. Si tratta di un'area e degli immobili in via Giacomo Leopardi 13, nella disponibilità di una società.

Le indagini, riguardanti un'ampia area destinata allo stazionamento di autotreni e alla allocazione degli annessi serbatoi di carburante, hanno fatto emergere che gli interventi edilizi erano stati effettuati - secondo gli inquirenti - in difformità dai permessi rilasciati e in contrasto con le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, dato che si tratta di un'area sismica sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale.

Durante il sopralluogo eseguito dai carabinieri lo scorso ottobre è stato accertato che talune delle opere realizzate presentavano carattere permanente e stabile, non rispecchiando il requisito della provvisorietà previsto per quegli specifici manufatti. Le indagini hanno permesso di accertare che la realizzazione delle opere edili abusive è avvenuta nell'ultimo triennio 2019-2022 interessando un'area di circa 7mila metri quadri di superficie.