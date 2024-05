Maxi truffa del Superbonus: coinvolte 7 società, sequestro da 93 milioni di euro

Maxi truffa dei bonus edilizi, sigilli a beni per 93 milioni di euro nei confronti di 7 società nell'area a Nord di Napoli. La Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto crediti derivanti dalle agevolazioni previste in materia di Superbonus, per oltre 93 milioni di euro, vantati da 7 persone giuridiche nella loro qualità di primi cessionari.

Il provvedimento è stato "emanato d'urgenza per cautelare la provvista creditizia giacente sui "cassetti fiscali" delle imprese coinvolte, anche alla luce della assoluta concomitanza delle negoziazioni incriminate, avvenute per la maggior parte nei mesi di marzo e aprile 2024" si legge in una nota della Procura.

Le indagini hanno consentito di appurare come i crediti fossero riconducibili a bonus fiscali per lavori edili (di riqualificazione energica, ristrutturazione e adeguamento sismico), del tipo Superbonus, in realtà mai eseguiti, vantati perlopiù da società prive di qualsivoglia consistenza aziendale e solidità patrimoniale. In alcuni casi, inoltre, i crediti vantati dalle società sarebbero stati ceduti anche da 4 persone già decedute all'atto della negoziazione.

Le cessioni fraudolente comunicate all'Agenzia delle Entrate per conto delle società recavano anche gli stessi nomi dei cedenti, in qualità di committenti dei lavorii per cifre superiori al milione di euro nonostante avessero ricevuto, almeno sulla carta, lavori di ristrutturazione per una singola unità abitativa. Complessivamente, risultano indagate sette persone per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.