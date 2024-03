Nota società nel mirino della Finanza: scatta il maxi sequestro

La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, per l'importo di 630.137,56 euro, nei confronti di una società di "ideazione di campagne pubblicitarie" con sede a Gragnano e del relativo rappresentante legale, accusato di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione. Il provvedimento è stato emesso all'esito di indagini scaturite da una verifica fiscale condotta nei confronti della stessa società.

L'attività ispettiva ha accertato che la società verificata avrebbe omesso la presentazione della dichiarazione fiscale ai fini delle imposte dirette per gli anni 2018 e 2019, con un'evasione Ires pari a 328.788,60 euro, avrebbe infedelmente presentato la dichiarazione fiscale ai fini Iva per l'anno 2018 e omesso la presentazione di quella per l'anno 2019, con un'evasione Iva pari a 301.348,96 euro.

Alla luce di quanto emerso è stata quindi emesso il sequestro preventivo nei confronti della società e del rappresentante legale della stessa per l'intero ammontare delle imposte evase, corrispondente al profitto del reato tributario. L'esecuzione del provvedimento di sequestro, tuttora in corso, ha ad oggetto immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie riconducibili alla società e all'indagato, il cui valore complessivo è in via di quantificazione.