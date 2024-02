Intesta una nota società al cugino usando documenti falsi: sequestrati beni per oltre 9 milioni di euro

Oggi la guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per l'equivalente di 9.140.288,96 euro nei confronti di una nota società di Sant'Antonio Abate, del rappresentante legale e di due amministratori di fatto della stessa società. In particolare, al termine di una verifica fiscale, è stata avviata una mirata attività d'indagine che ha permesso di accertare che la società - operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari - avrebbe omesso la presentazione della dichiarazione fiscale ai fini Iva per l'anno 2021, con un'evasione pari a € 2.731.431,54, e presentato infedelmente quella prevista ai fini delle imposte dirette per lo stesso anno, con un'evasione Ires pari a € 6.408,857,42.

Dalle indagini è anche emerso che uno dei due amministratori di fatto: dapprima avrebbe costituito la società oggetto del provvedimento, nominandone rappresentante legale, amministratore e socio unico l'omonimo e coetaneo cugino - a sua insaputa - mediante l'utilizzo di una carta d'identità contraffatta, che riportava la propria effigie ma i dati anagrafici e identificativi dell'ignara vittima; - in seguito avrebbe ceduto le predette cariche societarie ad un prestanome, al fine di far ricadere su quest'ultimo le responsabilità penali derivanti dai delitti di omessa e infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali, per l'anno d'imposta 2021.

Inoltre è stata accertata la cointeressenza, nella compagine aziendale, del figlio del predetto amministratore di fatto, il quale non solo aveva coadiuvato il prestanome sin dall'instaurazione del contraddittorio con la Guardia di Finanza ma, in esito all'attività ispettiva, veniva anche individuato quale reale dominus della gestione societaria, unitamente a suo padre.

Durante l'esecuzione del provvedimento cautelare reale, tuttora in corso, sarà posto il vincolo giudiziario su immobili, quote societarie, disponibilità finanziarie e veicoli riconducibili alla società e agli indagati, il cui valore complessivo è in via di quantificazione.