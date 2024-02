Blitz in un noto magazzino: scatta il sequestro della polizia

Ieri gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli, hanno controllato un esercizio commerciale in via Ulderico Masoni accertando che, all’interno dello stesso, erano stati installati ben due apparecchi da gioco privi delle relative autorizzazioni, di cui tre non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per tali motivi, la titolare del locale commerciale è stata sanzionata per un totale di 22 mila euro, mentre i due dispositivi non in regola, con le relative giocate pari a 1.110 euro, sono stati sequestrati.