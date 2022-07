Aveva nascosto tutto nell'armadio: scatta il maxi sequestro dei Carabinieri

Nell'armadio aveva nascosto un quintale e mezzo di bionde di contrabbando. Un 65enne arrestato dai Carabinieri per 145 chili di sigarette, di varie marche. Il carico era nascosto nel suo appartamento di Pianura.

I carabinieri della locale stazione lo hanno arrestato per contrabbando di tabacchi. La perquisizione non ha risparmiato alcuna stanza. E nella camera daletto, in un grande armadio, sono stati trovati diversi pacchi di cartone contenenti bionde di marchi esteri e italiani, tutte senza i sigilli dei monopoli Stato. L'uomo è finito ai domiciliari, in attesa di giudizio.