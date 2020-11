Auto e sigarette di contrabbando, doppio sequestro delle fiamme gialle

Nel corso di due distinti interventi, la guardia di finanza ha sequestrato tra il capoluogo (zona Avvocata) e Portici 180 kg di sigarette di contrabbando, mettendo in manette due persone originarie della provincia di Bari e denunciando a piede libero tre napoletani.

In entrambi i casi i finanzieri del Gruppo di Nola, durante i controlli su strada, hanno individuato delle autovetture, tre nel complesso, scoprendo diverse casse di sigarette delle marche “Marlboro”, “LM” e “Regina”.

Durante la prima operazione, le fiamme gialle, insospettite da due auto che viaggiavano a breve distanza l’una dall’altra, sono riuscite a scoprire 150 kg di sigarette. Erano nascoste sotto il sedile del passeggero e su quelli posteriori, sotto un’infrastruttura telonata scura, nel portabagagli, e infine nel vano sottostante il bagagliaio che solitamente accoglie la ruota di scorta.

La prima auto controllava che il percorso fosse libero da pattuglie, in modo da consentire alla seconda di trasportare in sicurezza il carico sino a destinazione. I finanzieri, dopo un pedinamento durato qualche chilometro, hanno intimato l’alt alle due vetture disvelando il sistema messo a punto dai due contrabbandieri che, per portare a termine lo scopo, si erano anche dotati di due cellulari da utilizzare esclusivamente per comunicare tra loro.

Durante la seconda operazione, inoltre, le stesse fiamme gialle, nel centro storico di Napoli, in piazza Gesù e Maria, hanno sorpreso tre pluripregiudicati napoletani mentre scaricavano 30 kg di sigarette di contrabbando da una vettura.