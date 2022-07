Scoperto un lido abusivo sul Lungomare: blitz della Guardia Costiera

Stamattina la Guardia Costiera e la Polizia di Stato hanno sequestrato 118 sedie e 21 ombrelloni posizionati abusivamente su 140mq di spiaggia all'altezza della Colonna Spezzata a Piazza Vittoria. Un soggetto è stato deferito all'autorità giudiziaria.

L'attività illecita avveniva su una spiaggia interdetta a causa del pericolo crollo della scalinata borbonica fortemente danneggiata dopo una mareggiata. L'Autorità Portuale ha riferito che a breve dopo tanti rinvii inizieranno i lavori di messa in sicurezza di quest'area e che è stata fatta la consegna dei lavori per quelli del rifacimento dell'Arco Borbonico a Via Caracciolo che si trova un poco più avanti.