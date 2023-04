Struttura esterna abusiva per un noto ristorante: scatta il sequestro

Gli agenti della Polizia municipale, Unità Operativa Stella, sono intervenuti in via Michele Tenore dove hanno sequestrato 2 strutture, di una nota attività di ristorazione, di oltre 100 mq ciascuna, che occupavano abusivamente spazi pubblici sottoposti anche a vincoli urbanistici, e al deferimento all’autorità giudiziaria del proprietario.

In Via Marco Aurelio Severino e in Via Carlo De Marco constatando la presenza di verande abusive procedevano a denunciare i rispettivi proprietari per violazioni in materia urbanistico/edilizia. Le operazioni sul territorio continueranno nei prossimi giorni