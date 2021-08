Operazione Terra dei Fuochi: maxi sequestro di rifiuti pericolosi nel napoletano

Maxi sequestro di rifiuti a Casoria nell'ambito di un'operazione per il contrasto agli sversamenti illeciti nella Terra dei Fuochi. I dettagli dell'operazione sono stati resi noti dal sindaco Raffaele Bene. "Attività di controllo e prevenzione dello scarico e incenerimento dei rifiuti nell'ambito del Protocollo Terra dei Fuochi con la Prefettura. Con l'ausilio del personale dell'esercito abbiamo sequestrato circa 20 mq di rifiuti pericolosi e non pericolosi scaricati nella zona di S. Pancrazio di via Lufrano.

Con il sequestro di oggi salgono a circa 5mila i mq posti in sequestro su un'area controllata di circa 10mila metri quadrati. Inoltre con la collaborazione di Casoria Ambiente sono stati prelavati 15 pneumatici abbandonati che saranno avviati a smaltimento e recupero mediante il Protocollo Ecopneus, gratuitamente....!!! La costanza, l'attenzione, la sinergia e la competenza portano a buoni risultati, tuttavia, fin quando non ci sarà maggiore rispetto per il nostro territorio da parte di tutti sarà sempre difficile poter vivere in una Città migliore".