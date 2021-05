Sequestrato a scopo di estorsione in provincia di Napoli: liberato in Umbria con un blitz della Polizia

Le successive indagini hanno evidenziato che l’intenzione dei malviventi era quella di condurre il sequestrato in Francia per liberarlo solo una volta che il riscatto fosse stato pagato

Blitz della Polizia Stradale lungo l’A1. Gli agenti hanno intercettato un veicolo - di colore scuro con targa francese - con a bordo quattro persone, a seguito di segnalazioni arrivate martedì scorso alla Sala Operativa di Roma. In quel frangente era scattata l’allerta per un probabile sequestro di persona, avvenuto in provincia di Napoli.

Attivati i monitoraggi, la Polizia Stradale di Orvieto, con il coordinamento del Centro Operativo di Fiano Romano, è riuscita in tarda serata ad intercettare il veicolo segnalato con le quattro persone a bordo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, al momento del controllo, agli agenti non è sfuggito lo sguardo di evidente sollievo di uno degli occupanti il quale, avvicinato da un poliziotto, sussurrava a bassa voce e con il timore di essere ascoltato, di essere stato rapito.

Tutti gli occupanti dell'auto, tre uomini nati in Francia ma di origine maghrebina ed il sequestrato, un italiano di origini campane, sono stati accompagnati in ufficio per gli accertamenti del caso. Arrivati in loco la vittima ha sporto denuncia raccontando i particolari del suo sequestro e riferendo che, con ogni probabilità, la ragione del gesto sarebbe stata da ricondurre a questioni di presunti crediti reclamati dai sequestratori.

Le successive indagini, che hanno visto impegnati gli uomini della stradale di Orvieto, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Terni, hanno evidenziato che l’intenzione dei malviventi era quella di condurre il sequestrato in Francia per liberarlo solo una volta che il riscatto fosse stato pagato. Gli accertamenti effettuati dagli inquirenti - riferisce TerniToday - hanno accertato lo spessore criminale dei sequestratori di caratura internazionale. Alla luce di quanto accertato due dei tre rapitori sono stati tratti in arresto, perché ritenuti responsabili di sequestro di persona a scopo di estorsione. Nei confronti del terzo al momento sono ancora in corso le indagini, per chiarirne la posizione.

