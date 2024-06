Blitz in un appartamento, trovate pistole pronte a sparare: in manette una insospettabile

Ieri mattina la polizia ha effettuato un controllo in un’abitazione a Giugliano. I poliziotti, nella casa di una donna, hanno trovato pistole pronte all’uso. La donna è stata arrestata.

Gli agenti, in particolare, hanno rinvenuto una pistola TITAN cal 6.35 con matricola abrasa e 6 cartucce, di cui una camerata, e una pistola replica priva di tappo rosso.

L’indagata, una 34enne napoletana, è stata quindi tratta in arresto per detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione. Indagini in corso per stabilire la provenienza delle armi e se sono state utilizzate per compiere delitti o altri reati.