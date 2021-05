Sequestro di armi e droga nel quartiere: ecco dove erano nascoste

Sequestro di armi e droga in un quartiere di Napoli da parte della Polizia. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in corso Protopisani hanno rinvenuto, nascosti in un terraneo del rione Colombo, una pistola semiautomatica di fabbricazione ceca calibro 9 con matricola abrasa, 5 caricatori privi di cartucce, 331 cartucce di vario calibro, tre buste contenenti 150 grammi circa di marijuana, 33 involucri di hashish del peso di 45 grammi e 2 bilancini di precisione.