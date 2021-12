Piatti e bicchieri di plastica non a norma: maxi sequestro a Napoli

Gli agenti del Reparto Tutela Ambientale della Polizia Municipale di Napoli hanno effettuato un controllo presso uno dei tanti Bazar che insistono in città, individuando, tra le tante mercanzie in vendita, piatti e bicchieri di carta posti in vendita in assenza del rispetto delle prescritte direttive per i prodotti utilizzati per contenere alimenti.

La merce non a norma è stata posta sotto sequestro. Circa 1000 pezzi tra piatti e bicchieri pronti ad essere utilizzati ed il commerciante multato con una sanzione di 3mila euro.