Blitz nella Pignasecca: sequestrati 350 chili di alimenti tra frutta e pesce

Agenti della Polizia Municipale, in Via Baku angolo Via Ghisleri, hanno verbalizzato un venditore ambulante abusivo a cui è stato sequestrato e distrutto, circa un quintale di frutta posta in vendita sulla pubblica via ed esposta agli agenti inquinanti.

Nel centro cittadino invece sono stati gli uomini dell’Unità Operativa Avvocata che, durante i controlli delle attività commerciali presenti all’interno dell'area mercatale "Pignasecca", in collaborazione con il personale Prevenzione Collettiva e Veterinario dell'ASL di Napoli, e il Commissariato Montecalvario, hanno controllato 20 attività commerciali da cui sono scaturiti 15 verbali per la carenza delle autorizzazioni amministrative e 10 diffide per prescrizioni sanitarie. Tra queste una è stata immediatamente sospesa per gravi irregolarità sanitarie. In totale sono stati sequestrati 200 kg di frutta e 150 kg di prodotti ittici.