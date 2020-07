Alimenti, sequestro nel noto ristorante-pescheria di Pianura

Un sequestro di prodotti ittici è stato portato a termine dai carabinieri insieme al personale dell'Asl Napoli 1. L'intervento è avvenuto in una nota pescheria-ristorante di via San Donato, a Pianura.

In totale, sono stati sequestrati 117 kg di pesce. Gli alimenti - fanno sapere i militari - erano privi di qualsivoglia informazione utile alla loro rintracciabilità.

Il legale rappresentante dell'esercizio commerciale è stato diffidato anche per l'uso della cucina, che avveniva in orari non previsti e con carenze "igienico-sanitarie, strutturali e documentali (Haccp)".

In totale, il valore dei prodotti ittici sequestrati ammonta a 3mila euro, mentre per il rappresentante legale la multa elevata è stata di 2mila e 500 euro.