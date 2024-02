Costruiscono un piano abusivo su un palazzo storico: scatta il sequestro in pieno centro

Gli agenti della polizia municipale ha accertato che in via Sant'Arcangelo a Baiano, su un preesistente edificio di cinque piani, già oggetto di numerosi controlli da parte del Reparto Tutela Edilizia, era stato edificato un ulteriore piano in sopraelevazione. L'immobile abusivo, avente dimensioni di mq 90, si trova in pieno centro storico con affaccio sul centralissimo Corso Umberto ed è stato edificato in spregio delle previsioni del vigente strumento urbanistico che non consente aumenti di volumetria in centro storico.

Sono stati realizzati anche lavori strutturali che hanno comportato il taglio di alcune murature portanti in tufo senza le autorizzazioni relative alla normativa antisismica. L'intero piano in sopraelevazione è stato pertanto sottoposto a sequestro preventivo di iniziativa della Polizia Giudiziaria. Successivamente il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'attività posta in essere dal personale della Polizia Municipale.