Maxi sequestro in un outlet di cinquemila capi firmati: erano contraffatti

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato in un outlet di Casoria (Napoli) 5.000 tra jeans, etichette e materiale di confezionamento di note aziende di moda con griffe contraffatte.

I “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego hanno anche individuato un deposito nella disponibilità della stessa società utilizzato per stoccare altre decine di scatoloni contenenti ulteriori indumenti contraffatti. Denunciato per contraffazione e ricettazione il rappresentante legale della società, un 41enne di Napoli. L’operazione si inquadra nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo economico del territorio, a tutela dell’economia sana e delle imprese oneste, oltre che della salute e dei diritti dei consumatori, e conferma che l’emergenza nazionale causata dal Covid-19 non ferma la piaga della contraffazione.