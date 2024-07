Vendeva olio d'oliva contraffatto: nei guai un noto negozio di alimentari

La polizia locale di Napli nel corso di alcuni controlli, inerenti alla sicurezza alimentare e alla provenienza dei prodotti alimentari venduti sul territorio cittadino. hanno eseguito un sequestro presso un minimarket in Via Poerio. Gli agenti, in particolare, hanno sequestrato bottiglie di olio extravergine di oliva contraffatto, venduto in danno dei consumatori, configurando una frode in commercio.

Il titolare dell'attività è stato deferito all'Autorità giudiziaria per violazione frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci. Questi interventi, programmati anche per i prossimi giorni - si legge in una nota - si inseriscono in una più ampia campagna di controllo e prevenzione volta a garantire la sicurezza alimentare e a tutelare i consumatori.