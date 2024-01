Lavori abusivi in un noto negozio: scatta il maxi sequestro

Personale della Polizia Locale, in forza alla Unità Operativa Stella, ha effettuato controlli in via Marco Aurelio Severino, dove erano in corso lavori edili di manutenzione di un locale commerciale, e ha accertato la realizzazione abusiva di ben tre strutture in ferro di circa 20 mq, edificate al fine di soppalcare il locale.

Il personale intervenuto ha provveduto al sequestro delle strutture e ha deferito all’autorità giudiziaria il proprietario dell’immobile che è stato anche sanzionato per l’occupazione abusiva del suolo pubblico antistante la propria attività con alcune fioriere e per aver imbrattato lo stesso con i residui delle lavorazioni edili in corso. I caschi bianchi Unità Operativa Stell