Controlli a tappeto in città: sequestrati più di mille fasci di mimose

La guardia di finanza di Napoli ha sequestrato oltre mille fasci di mimose in occasione della Festa della donna. In particolare i finanziaeri hanno sottoposto a sequestro 1.048 confezioni di mimose e 195 confezioni di fiori finti.

I militari hanno accertato che i venditori erano sprovvisti dell’autorizzazione per l’esercizio ambulante, rilasciata dal sindaco, necessaria per lo svolgimento dell’attività. Sono quindi stati segnalati al Comune complessivamente 12 persone per commercio abusivo su area pubblica.

Proprio nei giorni scorsi, il presidente di Confcommercio di Napoli e Provincia aveva segnalato alla Prefettura la ricorrente presenza di numerosi commercianti abusivi di fiori nelle piazze e nelle strade maggiormente frequentate della città, contro ogni norma di sicurezza e di leale concorrenza di mercato.