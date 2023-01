Blitz nel "mercato" del falso: maxi sequestro nei pressi della stazione

Prosegue l'attività di prevenzione e repressione della vendita illecita di merce contraffatta da parte degli Agenti del Reparto di Polizia Investigativa Centrale della Polizia Locale. Controllate, in questi giorni, le zone di Corso Umberto, Corso Novara, Porta Nolana e della Stazione Centrale.

In piazza Garibaldi sono stati sequestrati oltre 150 articoli tra calzature, borse, borselli e capi di abbigliamento riportanti i marchi contraffatti di note aziende nazionali ed estere. Inoltre, durante le operazioni di controllo del territorio nella zona collinare, gli agenti hanno sorpreso due parcheggiatori abusivi in via Pietravalle.

I due soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per la reiterazione dell'illecito e, per uno dei due, l'omesso rispetto del divieto di allontanamento dal Comune di Mugnano di Napoli.