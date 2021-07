Maxi sequestro di merce contraffatta nel cuore di Napoli: l'operazione della Polizia Locale

Il personale della Polizia Locale di Napoli appartenente alla U.O. Avvocata, al fine di arginare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, in particolare per quanto riguarda la contraffazione dei prodotti posti in vendita in forma ambulante, è intervenuta, oggi, nelle strade di maggiore affluenza di turisti e, dove si concentrano maggiormente i venditori abusivi, in particolare via Toledo, Via Pignasecca e Piazzetta Nilo.

Gli agenti hanno proceduto a numerosi sequestri di merce contraffatta tra cui borse, cover per cellulari, foulard, occhiali, cinture, portafogli ecc. tutti recanti marchi noti.

La merce è stata sottoposta a sequestro penale con successivo inoltro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ai fini della convalida e le relative comunicazioni di notizia di reato a carico di ignoti per il reato di contraffazione.