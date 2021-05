Ricettazione di merce contraffatta: maxi sequestro di t-shirt false

La scoperta dei poliziotti in un garage

Nasconde merce contraffatta nel garage e viene denunciato. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in un garage in via Giovanni Pascale dove hanno sorpreso un uomo che custodiva merce contraffatta. I poliziotti hanno sequestrato 201 t-shirt recanti marchi contraffatti.

Inoltre, con il supporto di personale tecnico dell'ENEL, hanno accertato che il contatore era stato allacciato abusivamente alla rete pubblica. Un 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione e furto di energia elettrica.